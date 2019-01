Schramberg Einiges kann geändert werden

Schramberg. Rund 60 Jugendliche waren am vergangenen Freitag der Einladung gefolgt und diskutierten mit Vertretern von Gemeinderat, Stadtverwaltung und Experten der jeweiligen Themen ihre Wünsche und Ideen. Dass auch Jugendliche sich einbringen können, das sei enorm wichtig, so Oberbürgermeister Thomas Herzog. In Schramberg setze man dabei auf eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und Schulsozialarbeit.

Erste Erfolge wie beispielsweise die Eröffnung des Jugendclubs Exit auf dem Sulgen oder die Gründung der Jugendbeteiligungs-Initiative (Jubi) Schramberg zeigten deutlich, dass Einbringen sich lohne, so Herzog.

Auch Julia Merz vom Juks3 zeichnete ein positives Bild des Schramberger Konzepts und verwies auf erste Erfolge. So habe man es beispielsweise geschafft, die Sanierung der Schultoiletten im Gymnasium in den Haushaltsplan für 2019 aufzunehmen und auch die vor einem Jahr gegründete Jugendbeteiligungs-Initiative habe sich gut etabliert, so Merz. Gefördert wird das Beteiligungskonzept vom Demokratiezentrum Baden-Württemberg bei "Jugend BeWegt – Politik konkret. Lokal. Wirksam. Vernetzt".