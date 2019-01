Schramberg Einige Änderungen im Fahrplan des Bürgerbusses

So fährt der BBS in der Talstadt, wie gewohnt, Montagnachmittag, dienstags und donnerstags ganztägig und an Samstagen vormittags: Tour 1: Süd – Ost-Nordstadt über Falkenstein, Bühle, Sonnenberg, Rathaus und Junghans Terrassenbau Museum. Tour 2: Ost-Nordstadt über H.A.U.-Museen, Rosswald, Friedhof, Sattelecke, Rathaus und Junghans Terrassenbau Museum. Neu hinzugekommen ist die Haltestelle Junghans Terrassenbau Museum, entsprechend den Öffnungszeiten des Museums.

In Schramberg-Sulgen fährt der BBS mittwochs und freitags ganztägig, Tour 3: Rose, Bärensiedlung, Vier-Häuser-Straße, Hörnle, Friedhof, Vier-Häuser-Straße. Die letzte Fahrt startet um 16 Uhr an der "Rose". Tour 4: Samstagnachmittags: Rose, Vier-Häuser-Straße, Eckenhof, Hörnle, Friedhof, Vier-Häuser-Straße. Die letzte Fahrt erfolgt ab 16.40 Uhr an der "Rose".

Die genauen Fahrzeiten sind aus den Fahrplänen und an den Haltestellen zu entnehmen. Die neuen BBS Fahrpläne sind in gedruckter Form ab sofort kostenlos an allen Ausgabestellen wie Bürgerbüro Talstadt und Sulgen erhältlich sowie in zahlreichen Geschäften. Auch unter buergerbus-schramberg.de sind sie abrufbar.