Schramberg Einfache Zeugnisse der Volkskunst

Gestiftet wurde das Kreuz von Sebastian Flaig (1842 bis 1918) und Elisabeth Flaig (1852 bis 1900), geboren in Tennenbronn. Sie gebar ihm 14 Kinder. Insgesamt starben die ersten sechs schon früh. Dies könnte ein Anlass für die Stiftung des Kreuzes gewesen sein.

Flaig stiftete das Kreuz im Alter von 54 Jahre. Das Inschriftenfeld ist im gotischen Stil erstellt, die Ornamentik und die Aufschrift sind in vergoldeter Schrift ausgeführt. Das Kreuz ist aus gelbem Stubensandstein gefertigt. Im Sockel findet sich die Jahreszahl 1896. Das Wegkreuz setzt sich aus einem Inschriftensockel mit abgeböschtem Deckel und den sich darauf erhebenden Kreuzbalken zusammen. Dieser ist mit einem wunderbaren Maßwerknasenschmuck ausgestattet und endet senkrecht mit dem INRI-Schriftzug. Der Korpus-Kopf ist rechts geneigt (Augen zu, symbolisch gesehen: Er, Christus, ist gestorben). Der Korpus ist mit einem Lendenschurz ausgestattet.

Querbalken und Kreuzstamm haben gerade Enden und beide sind an ihren Kanten abgefast. Unterhalb der pyramidaler Abschlussplatte, schmückt ein Kirchengebäude das Inschriftenfeld, ebenso an der rechten und linken Seite.

Die Gesamthöhe des Kreuzes beträgt 310 Zentimeter. Der Querbalken misst 80 Zentimeter. Der Korpus sowie die Inschrift (Es ist vollbracht), wurden 2002 von Siegfried Hafner (Hardt) renoviert. Lange Jahre war Lothar Moosmann der Besitzer. Nun hat das Anwesen einen neuen Besitzer.

An der Stelle des Steinkreuz stand vorher ein Holzkreuz. Wann dieses gestiftet wurde und aus welcher Ursache, ist leider unbekannt.

Das imposante Kreuz wurde damals von Benedikt Reuter in Mariazell gefertigt. Die Kosten betrugen circa 200 Mark.

Weitere Informationen: Das Stadtmuseum Schramberg wird vom 7. Juli bis 16. September 2018 eine Sonderausstellung mit dem Titel "Kleindenkmale in der Großen Kreisstadt Schramberg" zeigen (Eröffnung: 6. Juli 2018).Die Ausstellung wird eine örtliche Bilanz der in den vergangenen Jahren im gesamten Landkreis Rottweil erfolgten (ehrenamtlichen) Erfassung der so genannten Kleindenkmale zeigen (Bildstöcke, Feld- und Wegkreuze, Grenzsteine, Brunnen, Kapellen, Denkmale).

Für herausragende Aktivitäten zum Erhalt oder zur Neuerrichtung christlicher Wegzeichen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart hat deren Stiftung Wegzeichen-Lebenszeichen-Glaubenszeichen auch in diesem Jahr Stiftungspreise vergeben. Es wurden sechs Preisträger ausgewählt, die sich in vorbildlicher Weise für christliche Kleindenkmale wie Feldkreuze, Kapellen und Bildstöcke eingesetzt haben. Insgesamt wurden 2000 Euro Preisgeld vergeben. Unter ihnen ist auch Dieter Kohlmann aus Sulgen für die Dokumentation und Erforschung der Feld- und Wegkreuze sowie Bildstöcke in Schramberg und seinen Ortsteilen.