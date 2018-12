Schramberg Einfach mal den Kopf "durchlüften"

Schramberg. Rationale Überlegungen beiseiteschieben, auf das Werk einlassen und dabei die Gedanken schweifen lassen – diese Ratschläge gibt Hölderle den Betrachtern seiner Werke unter dem Titel "Fläche und Struktur" mit auf den Weg. Und diese gelten bestimmt nicht nur für seine Exponate, die seit neuestem bei der "Palette" zu sehen sind. Sechs Künstler haben in den vergangenen Wochen ihre Gemälde, Fotografien und Objekte in den Gewerbepark verfrachtet und stellen dort erstmals aus.

"Zu 90 Prozent haben wir Künstler aus der näheren Umgebung", weiß Anneliese Bendigkeit, die Vorsitzende des Vereins. Und manche davon sind sogar ganz nah am Geschehen. Wie beispielsweise der Schramberger Edgar Reutter, Redakteur im Ruhestand, der sich in seinen neuesten Werken dem Thema Burgen widmet. Aus Tennenbronn stammt Jolanta Eger, aus Rottweil Elmar Keppeler, aus Schiltach Claudia Baumgartner und aus Elzach Daniela Beha. Die vier stellen erstmals in der H.A.U. aus.

Hüllenlose Hingucker