Schramberg Einer der drei Festtage im Jahr

Die Feuerwehr nahm‘s gelassen. Sie hatte in weiser Voraussicht eine geringere Menge Obst bestellt als in den Jahren zuvor. Die Besucher, die an den Stand zum "Wunderfitz" kamen, durften trotzdem naschen. Verbunden mit dem Wunsch der Feuerwehr, im nächsten Jahr wieder zu kommen.

Um Schals, Socken und Pullover wurde eher ein Bogen gemacht, da es schwer fiel, jetzt schon an den nächsten Winter zu denken. Dafür wurde ein Strohhut oder eine Sonnenbrille für den nächsten Urlaub zugelegt. Da sich die Besucherschar auf den ganzen Tag verteilte, kam nur Gedränge auf, wenn die Leute beispielsweise mitten auf der Straße stehen blieben, um das Baby einer Bekannten im Kinderwagen zu bewundern.

Da plaudern offensichtlich hungrig macht, bildeten sich am Schlangen. Viel Betrieb herrschte von Freitag bis Sonntag im Festzelt, in dem das Personal der Feuerwehr ordentlich schwitzte, um die Gäste mit Schlachtplatte und Getränken zu versorgen.

Eine gute Resonanz erfuhr der Festgottesdienst am Sonntagmorgen im Zelt zu Ehren Marias Geburt (8. September), woraus sich der Zwetschgenmarkt im Mittelalter entwickelte.