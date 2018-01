Schramberg Eine Zugabe nach der anderen

Schramberg. "Sheeprock" vom Feinsten gab es mit der Band Lammplugged in der Schramberger Musikkneipe Zodiak. Und der Platz vor der Bühne verwandelte sich schon nach kurzer Zeit in eine Tanzfläche, denn bei diesen eingehenden Melodien und packenden Rhythmen konnte keiner der Gäste still stehen.