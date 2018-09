Schramberg Eine WG der besonderen Art

Schramberg-Sulgen. Da die Hornissen inzwischen an Volksstärke zugenommen haben und die Wohnung ihnen offenbar zu klein geworden ist, bauten sie kräftig an und haben auch den Eingang verlegt. Wenn es nicht regnet und Temperaturen von mindestens zehn Grad plus herrschen, beobachtet Pfaff regen Betrieb am Hornissennest. Wie er berichtet, dient der Vogelnistkasten seltsamerweise seit zwei Jahren beiden Tiergattungen. Im Frühjahr kämen regelmäßig die Rotschwänzchen, räumten das Hornissennest aus und brüteten. Wenn im Spätsommer dann die Hornissen einzögen, seien die Jungen längst ausgeflogen. Die Hornissen seien sehr friedlich und sie störten ihn nicht. Auch wisse er, dass sie in Deutschland eine besonders geschützte Tierart seien, versichert Pfaff.

Die Hornisse, zur Artfamilie der Faltenwespe gehörend, kann durchaus ein wehrhaftes Tier sein, wenn es darum geht, sein Nest zu verteidigen. Letzteres kann eine Länge von bis zu 60 Zentimeter erreichen. Die Gefährdung für den Menschen wie auch für Haustiere wird aber oft übertrieben. Vor allem die Volksmundweisheit – sieben Stiche töten ein Pferd, drei einen Menschen – verweisen fachkundige Imker in den Bereich der Fabel. Da jeder Mensch auf einen Stich anders reagiert und Hornissenangriffe extrem selten vorkommen, lässt sich keine genaue Zahl angeben, ab wann es gefährlich wird. Von Todesfällen soll ab etwa 300 Stichen schon berichtet worden sein.

Fakt ist, dass die abgegebene Giftdosis einer Hornisse oder Wespe bei einem Stich in den Mensch gegenüber einem Bienenstich deutlich geringer ist. Der Grund liegt in der Form des Stachels. Während er bei der Hornisse und der Wespe dolchartig ist, besitzt der Stechapparat der Honigbiene Widerhaken und verbleibt deshalb in der Einstichstelle zurück. Dort pumpt er selbstständig weiter die gesamte Giftmenge in die Haut, sofern der Stachel nicht sofort entfernt wird. Die Honigbiene bezahlt das Stechen mit ihrem Leben, während Hornissen und Wespen weiterleben und erneut stechen können.