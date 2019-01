Schramberg Eine weitere Runde

"Durch die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung und der eingegangenen Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung sind nun nochmals Änderungen im Bebauungsplan-Entwurf erforderlich." Diese soll im Jahr 2019 erfolgen.

So hätten beispielsweise Mischgebiete entlang der Heiligenbronner Straße im Vergleich zum Bebauungsplan-Entwurf vom 19. Januar 2017 zum Großteil in eingeschränkte Gewerbegebietsflächen geändert werden müssen. Zudem sei eine Festsetzung zur möglichen Erfordernis von passiven Lärmschutzmaßnahmen gemäß der schalltechnischen Untersuchung in den geänderten Entwurf übernommen worden. Darüber hinaus seien die Texte entsprechend überarbeitet worden.

Das schalltechnische Gutachten war im Anschluss an die Auslegung des Entwurfs, die bis Ende Mai 2017 gedauert hatte, beauftragt worden und liegt der Stadt seit Juni vergangenen Jahres vor.