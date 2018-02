Schramberg Eine Mutprobe für alle Narren

Da ist vor allem den Kindern dann doch ein wenig mulmig zumute. Ein kleiner Da-Bach-Na-Fahrer will die Hände, die in weißen Handschuhen stecken, gar nicht mehr vom Gesicht nehmen. Andere dagegen sind nicht so verschüchtert und winken gekonnt, schwenken elegant den Schirm oder springen im Takt.

Doch auch den Erwachsenen ist die Erleichterung anzumerken, als sie geloben, die Hanselordnung einzuhalten. Um im Anschluss von Zunftmeister Melvin den Hanselschlag mit einem Brezelstecken zu erhalten.

Ein Eintrag ins Narrenbuch besiegelt das Ritual. Die abgenommenen Kleidle bekommen einen Stempel verpasst, die Masken erhalten ein Brandzeichen. Das ist bereits seit 1950 so. Damals hatte die Narrenzunft auf einen Wildwuchs der Kleidle reagiert.

In diesem Jahr ist bis auf Einzelheiten alles in Ordnung und die Zunft darf 27 neue und sichtlich erleichterte Mitglieder begrüßen. Die angespannte Konzentration in der Braustube ist inzwischen der Vorfreude gewichen. "Gehn also mit euren Kleidle auf’d Gass’ und habt Spaß damit", fordert der Zunftmeister auf.