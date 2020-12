Schramberg Eine leuchtende Erinnerung

Doch wie kam eben jener Vermieter auf diese Idee? "Das reine Wohngebäude ist jetzt 101 Jahre alt", setzt Norbert Fichter zur Erklärung an. Er hat den Beamtenbau vor sieben Jahren erworben und spielte, erzählt er vor Ort, schon länger mit dem Gedanken, das "wohl schönste Mehrfamilienwohnhaus in Schrambergs Stadtmitte" auf besondere Art und Weise fotografieren zu lassen. Er suchte nur nach einem geeigneten Anlass. Diesen bot ihm nun die Corona-Pandemie – zum einen, weil Aktionen wie diese derzeit für gern gesehene Abwechslung von der Pandemie-Tristesse sorgen. Und zum anderen – ganz pragmatisch –, weil wegen der Maßnahmen der Corona-Verordnung derzeit viele Menschen zuhause sind und so an der Aktion teilnehmen konnten. "Dass alle mal gleichzeitig im Haus waren, hat es sicher noch nie gegeben", so Fichter.

Die jetztige schwierige Zeit solle also genutzt werden, um "mit einem einmaligen Anblick des Gebäudes an dieses besondere Jahr zu erinnern", schließt Fichter. Daher holte er Annette und Martin Kasenbacher vom gleichnamigen Fotostudio mit ins Boot, die sich jeweils gegenüber der Schillerstraße am Straßenrand in Richtung Park der Zeiten oder im Innenhof des Gebäudes positionierten.