Schramberg Eine hochprozentige Ära geht zu Ende

Schramberg-Sulgen. Wenn das Ehepaar Rapp in gut acht Wochen die Ladentür zum letzten Mal abschließt, endet eine Ära. Seit 1885 wurden in dem Haus am Bärenplatz Schnäpse hergestellt und verkauft.

Vater war Seilermeister

Der Urgroßvater des jetzigen Eigentümers gründete die Brennerei. Ein langer, schmaler Anbau hinterm Ladengeschäft zeugt außerdem davon, dass Vorfahren von Franz Rapp einst auch eine Seilerei betrieben haben. Sein Vater, der 2001 verstarb, war einer der letzten Seilermeister der Region. Von ihm haben Franz und Ingrid Rapp 1991 den Betrieb übernommen.