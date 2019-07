Schramberg Einbrecher zerstören altes Krankenhaus

Ebenfalls extrem dreist: Die Einbrecher hausten im Krankenhaus. So wurde eine Couch ein Stockwerk nach oben verfrachtet, um es dort gemütlich zu haben. Zigarettenkippen, leere Bierflaschen, verschmutzte Gläser, Nutella und Salat zeugen davon, dass sich die Personen häuslich eingerichtet hatten. Anneliese Bendigkeit war am Samstag zuletzt im Gebäude, sie könnten also mehrere Tage dort verbracht haben, um ihr übles Werk zu verrichten.

Zeichen an den Wänden signalisierten, dass hier die "Arbeit" schon erledigt sei und man sich das nächste Zimmer vornehmen kann.

"Das ist ein Schock fürs Leben, so etwas habe ich noch nie erlebt. Ich bin so zerstört", sagt eine fassungslose Anneliese Bendigkeit. Auch OB Thomas Herzog habe sich die Schäden trotz Wahlkampfs angeschaut und sei schockiert gewesen. Die Einbrecher montierten Elektroinstallationen, Wasserhähne, Schränke und Türen ab, berichtet die Polizei nüchtern. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zum Abtransport der Gegenstände müssen die Täter größere Fahrzeuge verwendet haben. Hinweise nimmt die Polizei, Telefon 07422/2 70 10, entgegen.