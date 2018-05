Schramberg Ein Versuch ist es wert gewesen

Schramberg-Waldmössingen. Die international bekannte "Joe Williams Band" aus Ulm sorgte mit ihren deutschen und englischen Partyhits wie "Die immer lacht", "Johnny Däpp", "Coco Jambo" und "I like to move it" für beste Stimmung. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, auf der freien Fläche vor der Bühne Tänze aufs Parket zu legen.

Der andere Teil hielt es nicht mehr sitzend auf den Festbänken und stand darauf. Allerdings waren die Gäste nicht in der Anzahl erschienen, die sich der Verein mit der Verlegung des Weiherwasenfestes vom September ins Frühjahr versprochen hatte. Anlass der terminlichen Verschiebung war nach Auskunft des Vorsitzenden Carsten Miklosch, weil die Besucherzahlen in den vergangenen Jahren stets etwas weniger wurden. Darauf habe man frühzeitig reagieren wollen. Es sei leider auch im Frühjahr so, dass man immer in Konkurrenz zu anderen Veranstaltungen in der Umgebung stehe. Ein Versuch sei es allemal wert gewesen. Doch es werde keine Wiederholung geben. Der SVW habe sich entschlossen, das zehnte Weiherwasenfest 2019 wieder im Herbst zu feiern, so Miklosch.