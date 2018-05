Schramberg Ein Talstadtviertel verändert sich

Schramberg. Die Stadt hat rings um den Tunneleingang in den vergangenen Jahren mehrere Gebäude erworben, um Flächen für die Umsetzung eines Zweirichtungsverkehrs im Tunnel und eine Neuorganisation der Verkehrsführung in diesem Bereich umsetzen zu können.

Deshalb sollen ab September die Gebäude Lauterbacher Straße 1, 3 und 3/1 in direkter Nachbarschaft zum Busbahnhof abgerissen werden. Dabei handelt es sich um die Gebäude der früheren Metzgerei Schmid "Zum Löwen", in dem einst nicht nur eine Metzgerei, sondern auch ein Kurzwarengeschäft seinen Platz gefunden hatte, sowie des Wohn- und Geschäftshauses Lauterbacher Straße 3, in dem über viele Jahre "Spielwaren Kosel" seinen Sitz hatte.

Da die Abbruchkosten, die nach Schätzung der Stadtverwaltung rund 25 000 Euro ausmachen, nicht über die Sanierung angemeldet wurden, weil es hierzu keine Förderung gibt, müssen dafür jetzt außerplanmäßige Mittel vom Gemeinderat genehmigt werden. Deswegen steht die Abbruchmaßnahme am morgigen Donnerstag, 17. Mai, zunächst auf der Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt und Technik, der für den Gemeinderat einen Empfehlungsbeschluss hinsichtlich der Kosten und der Sachentscheidung treffen soll.