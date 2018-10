Schramberg Ein Streifzug durch die Folk-Gefilde

Abseits vom Mainstream lädt der Stuttgarter Roman Wreden mit seiner Band zu einem Streifzug durch schaurig-schöne Folk-Gefilde und verzwickte Kopfkino-Geschichten ein. Mal morbide und düster, mal fordernd, mal entrückt, vorgetragen in englischer Sprache von Romans Bariton. Die Songs atmen den Duft der Vergangenheit, erinnern mal an Seemannslieder, mal an mittelalterliche Weisen, an Vaudeville, Folk und Chanson. Intensiv, komplex und voller Dramaturgie. Folkpop-Noir – so könnte man die Musik von Wreden stilistisch einordnen. Die schimmernde, aber auch komplexe Musik von Wreden brauche Annäherung, heißt es in einer Mitteilung. "Lässt man sich auf sie ein, entfaltet sich ein ureigenes Panoptikum aus Gefühlen, Geschichten und Klängen, denen man sich nicht mehr entziehen kann."

Roman Wreden und seine Mitmusiker haben ihr neues Album "Let go and Drift" im Gepäck und gehen mit einem abwechslungsreichen Set aus neuen und früheren Songs auf die Reise – unplugged mit Electronic-Tupfern. Begleitet wird Wreden von seinen Bandkollegen Marcel Cestari, Guitars, Nikola Jeremic, Piano, Accordion, Electronic, Frank Rothe, Bass und Vocals, sowie Marcus Perst, Drums. Das Konzert im "Zodiak", Schiltachstraße 87. beginnt gegen 21 Uhr. Der Eintritt beträgt zehn Euro.