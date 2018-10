Schramberg Ein Programm mit Tiefgang

Schramberg. Der Künstler brachte bei seinem Auftritt im voll besetzten Subiaco die Besucher mit einer gehörigen Portion schwarzem Humor und makaberen Vergleichen und konstruktiven Vorschlägen im Minutentakt zum Lachen, Schmunzeln und Kopfschütteln.

Passenderweise hatte er für sein Justiz-Satire-Programm "Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt" dicke Gesetzbücher und Zeitschriften mitgebracht, aus denen er Paragrafen, Vorschriften und Gerichtsurteile vorlas und hochkomisch kommentierte. Manch ein Zuhörer fragte sich, ob das wirklich so da drin steht oder Koczwera ein wenig dazu schummelte. Wahrscheinlich war von beidem etwas dabei. Zumindest wusste ein anwesender Imker, dass der Paragraf mit dem herrenlosen Bienenschwarm nicht gelogen war. Selbst ein Flugzeugabsturz sah der Kabarettist noch positiv, "weil da nochmals der Getränkewagen vorbeikommt". Der Unterschied zwischen dem Bürgerlichen Gesetzbuch und der Bibel sei, dass Letztere in Deutsch übersetzt worden sei. Denn der Gesetzgeber packe Paragrafen in eine Sprache, die selbst Juristen nicht verstünden.

Die Zeit, die man beim Arzt im Wartezimmer verbringe, reiche aus, um Medizin zu studieren. Nicht umsonst werde die Behandlung beim Arzt Sprechstunde genannt. Eine Arzneimittelvergiftung könne man überleben, aufgrund der Zuzahlung bedeute dies finanziell jedoch den Ruin.