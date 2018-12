Schramberg Ein Ort der Ruhe und Besinnung

Die Termine werden auf der Homepage und in der Presse veröffentlicht. Das Geistliche Zentrum Haus Lebensquell war auch im Vorjahr wieder gut besucht und die Angebote fanden großes Interesse. Insgesamt wurden 44 Gruppen zu mehrtägigen Veranstaltungen begrüßt. An Kursen, Exerzitien, Tages- oder Abendveranstaltungen nahmen 1400 Gäste bei circa 2000 Übernachtungen im Haus Lebensquell teil. Das Wallfahrtsteam begrüßte etwa 100 Gruppen mit mehr als 1500 Personen zu Führungen an der Quelle, in der Kirche, sowie in der Ausstellung zum "Leben Jesu" mit Tonplastiken des peruanischen Künstlers Raul Castro. Diese Tonplastiken helfen laut Mitteilung bei der direkten Begegnung mit dem eigenen Leben vor dem Hintergrund des Evangeliums. Die Ausstellung ist einzigartig und weit über die Region hinaus bekannt. Sie kann jederzeit nach Voranmeldung oder am Sonntagnachmittag (Termine siehe Homepage) besichtigt werden.