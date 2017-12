Schramberg Ein "Original" feiert heute seinen 90. Geburtstag

Wenn er inzwischen auch eine Gehhilfe braucht, sein Gedächtnis ist immer noch sehr gut. Man mag es ihm deshalb gerne glauben, wenn er behauptet, er könne viel erzählen. Viel vor allem, weil er sich noch an Dinge erinnern kann, die bis zurück ins dritte Lebensjahr reichen. Aber auch zahlreiche Ereignisse aus seinem arbeitsreichen Leben schildert er in Einzelheiten, als wären sie erst kürzlich geschehen. So zum Beispiel seine dreimonatige amerikanische Kriegsgefangenschaft in Frankreich im April 1945, die für ihn Dank des Zusammentreffens mit dem Schramberger Buchhändler Karl Glenz in einer glücklichen Heimkehr endete. Oder sein erstes Foto, das er mit einer Boxkamera im Jahre 1954 für den Schwarzwälder Boten geschossen hat.

Uhrmacher von Beruf

Geboren in Dunningen, wuchs er mit sechs Geschwistern auf. Nach Ende der Schulzeit erlernte er bei der Firma Junghans in Schramberg den Beruf des Uhrmachers. Sofie Keller kannte er schon aus Schulzeiten, als es 1949 auf dem Zwetschgenmarkt in Heiligenbronn "funkte". "Ich habe sie damals zur Schlachtplatte eingeladen", schmunzelt der Jubilar, der seine "Eroberung" am 4. Februar 1952 heiratete und in deren Wohnort Waldmössingen zog. Das Paar bekam drei Kinder und feierte zusammen die goldene und diamantene Hochzeit, ehe Sofie Albrecht im September 2014 verstarb.