Schramberg Ein Leben in Farbe: Brigitte Landgrebe

Brigitte Landgrebe ist eine Künstlerin, der die Kunstvermittlung und die Freude an der Kreativität am Herzen liege. So ist es selbstredend, dass sie sich, neben dem eigenen Schaffen, stets auch für eine ideenreiche Kinder- und Jugendarbeit stark machte. Viele Projekte waren und sind ein Teil des Schramberger Stadtbilds, wie der Paradiesvogel "Kairos" im Park der Zeiten. Eines ihrer mit Kindern gestalteten Großprojekte hängt sogar im Europaparlament in Straßburg.