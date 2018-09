Schramberg Ein kulturelles Netzwerk macht’s erst möglich

Parallel hierzu wurde der musikalische Part mit dem Sinfonieorchester der Musikschule von Schulleiter Meinrad Löffler, der auch die musikalische Gesamtleitung hat, einstudiert.

"West Side Story" ist eine Geschichte von Liebe, Tod und Hoffnung. Tony liebt Maria. Und sie liebt ihn. Aber alle sind dagegen. Romeo und Julia in den New Yorker Hinterhöfen. Großes Drama mit Musik. Der Broadway-Regisseur und Choreograf Jerome Robbins hatte die Idee schon Ende der 1940er-Jahre: eine Neufassung des Shakespeare-Klassikers als zeitgenössisches Drama, als Musical, angesiedelt in den heutigen USA. Sein Freund Leonard Bernstein war begeistert. Er hatte bereits für das Stück "On The Town" einen neuen amerikanischen Sound geschaffen: urban, wild, jazzig. Erst acht Jahre später schrieb Stephen Sondheim das Libretto und die "West Side Story" konnte Wirklichkeit werden. "Ich kann den Puls des Stücks fühlen", schrieb Bernstein in sein Tagebuch.

Der Konflikt wurde in das Milieu der Jugendbanden verlegt. Die Jets kämpfen gegen die Sharks, eine Gruppe von puertoricanischen Jugendlichen. Und mittendrin die zarte, aussichtslose Liebe zwischen Tony und Maria. Die Jets streifen über den Platz, immer wieder tritt einer aus dem Pulk heraus, macht einen Tanzschritt, breitet die Arme aus als nehme er das Revier ein. Die Geschichte von Tony und Maria endet tragisch. Tony stirbt, aber Maria überlebt. Sie versöhnt die Jugendgangs.

u Unterrichtsbeginn an der Musikschule ist im Oktober. Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 26. September, möglich. Nähere Informationen unter www.musikschule-schramberg.de oder Telefon 07422/234 37.

Der Vorverkauf zu "West Side Story" startet am kommenden Montag, 17. September, im Büro der Bürgerinformation im Rathaus der Stadt Schramberg. Um Barzahlung wird gebeten. Telefonische Reservierungen sind nicht möglich. Aufführungstermine sind am Mittwoch, 3., Freitag, 5. und Samstag, 6. Oktober, jeweils 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 7. Oktober, 15 Uhr.