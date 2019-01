Schramberg Ein Kuckuck reist um die Welt

Auf der Reise rund um den Globus – mehr als 20 Stationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Norwegen, Brasilien, Mexiko und Australien stehen bereits fest – sollen die Kinder in ein Begleitbuch ihren Wohnort, Erlebnisse und Geschichten hineinschreiben. Mit dabei in der Transportkiste ist noch ein Spendenkässle, da es viele Kinder auf der Welt gibt, denen es nicht gut geht. Der Erlös kommt der Deutschen Kinderkrebs-Stiftung zugute.

An jeder Station soll die Kuckucksuhr ein bis zwei Wochen verweilen und den Kindern ein bisschen Schwarzwälder Tradition näherbringen. Die Uhr wird immer von einem deutschen Uhrmacher abgeholt, an die nächste Station verschickt und in einer Einrichtung, die auch eine Grundschule sein kann, aufgehängt und vorgestellt. Auf diese Weise haben die Erzieher und Lehrer keinen Aufwand.

Uhrmacher-Netzwerk umspannt die ganze Welt

Starten wird der "Kuckuck on Tour" im Kindergarten St. Josef Waldmössingen, wo die Uhr in einem Jahr wieder zurückkommen wird. Sein Anruf in der Einrichtung stieß nach Auskunft von Mannke auf helle Begeisterung.

Er wird nun am Freitag, 8. Februar, die Kuckucksuhr gegen 11 Uhr in den Kindergarten bringen und seine Idee vorstellen.

Nächste Station ist dann die Grundschule in Ellzee in der Nähe von Ulm. Möglich ist die Weltreise der Kuckucksuhr allerdings nur durch ein vorhandenes weltweites Uhrmacher-Netzwerk, einem Zusammenschluss von deutschsprachigen Uhrmachern, in dem Tipps, Ideen und seltene Ersatzteile ausgetauscht werden können.

Wie Mannke erläutert, hat er vor fünf Jahren dieses Netzwerk gegründet, das aktuell aus mehr als 900 Mitgliedern besteht – Tendenz steigend. Dieser Plattform dürfen allerdings nur ausgebildete Uhrmacher beitreten, damit die Diskussionen und Anfragen sachlich, lehrreich und interessant bleiben.