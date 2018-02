Schramberg Ein Glas Milch macht müde Narren wieder munter

"Die Fastnachtszeit ist eine wilde und gleichzeitig eine stressige Zeit, jedoch auch eine der schönsten Zeiten des Jahres", schreibt Nicolai Moosmann, Vorsitzender der Erzknabberteufel Aichhalden auf unsere Anfrage. Und die Erzknabberteufel kennen sich aus: "Da bei uns jedes Jahr die Hauptfasnacht schon am Mittwochabend mit dem Besuch des Durbacher Wildsauenballs beginnt, haben wir sogar noch einen Tag länger." Da müsse man sich seine Kräfte schon mal einteilen, bestätigt Moosmann.

Damit das gelingt, sei die Regel Nummer Eins, "den Alkohol in Maßen und nicht in Massen zu sich zu nehmen". Moosmann hat aber auch noch einen echten Geheimtipp parat: "Mein persönlicher Tipp, nach einem langen Fasnachtstag/-nacht, immer vor dem Schlafengehen ein Glas Milch zu trinken. So geht es einem am nächsten Tag erstaunlich gut." Das habe sich auch schon bei anderen Vereinsmitglieder bewährt.

Moosmann weiß aber auch, worauf es bei der Fasnet wirklich ankommt. Mit den Vereinskollegen eine schöne Zeit zu haben, halte die Motivation hoch.