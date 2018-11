Schramberg Ein ganz normaler Partyabend – fast

Schramberg. Ein ganz normaler Partyabend in der Szene 64 – fast. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich das Partyvolk der Schramberger Falken-Hexen, die an diesem Abend eingeladen hatten, als ziemlich makaberer Trupp, dem normalerweise wohl bei keiner Party Einlass gewährt werden würde: An den Tischen tummeln sich Zombies und Vampire, Gestalten mit zu vielen Augen im Gesicht, aufgeschlitzten Wangen oder gar einem Messer im Kopf.

Auf der Tanzfläche windet sich eine Mumie zu den Klängen von Helene Fischer und kippt sich dabei ab und an einen Schluck Bier in den blutigen Schlund. An der Bar sind zwei Gespenster damit beschäftigt, dem Barkeeper trotz enormem Lärmpegel ihre Bestellung zu vermitteln, direkt daneben posieren ein paar Soldaten mit deutlichen Kampfspuren im Gesicht mit einem nicht gerade freundlich dreinblickenden Harlekin für ein paar Erinnerungsfotos. Über dem Eingang thront ein gigantischer Kürbiskopf und grinst die herbeiströmenden Massen verheißungsvoll an.

Was da in der Szene 64 geschieht, ist die alljährliche Halloweenparty der Falkenhexen und wie immer haben es diese mit ihren Gästen ordentlich krachen lassen. Selbst die Gastgeber gingen an diesem Abend übrigens ausnahmsweise inkognito und mischten sich als Geister, Zombies und andere Spukgestalten verkleidet unter das feierwütige Volk.