Schramberg Ein Dehnprogramm ganz ohne Murren

"So leise und artig sind die Schüler sonst nie", staunte Ulrich Hog, Lehrer und Leiter der Basketball-AG am Gymnasium, als die jungen Nachwuchstalente der Basketball-AG mit ihren beiden Vorbildern um die Wette dribbelten. Auch das Dehnprogramm von Anell Alexis ließen sie ohne Murren über sich ergehen. Neben einem basketballspezifischen Aufwärmprogramm waren dann vor allem Spaß und Spiel angesagt, heißt es in einer Mittelung.

Im nachfolgenden Neigungsfach Sport wurden die Kursstufenschüler am Ende ihrer Basketballeinheit nochmal ausgiebig von den Bundesligisten gecoacht. Anell Alexis, der als Angriffsspieler für seine guten Distanzwürfe bekannt ist, zeigte den Schülern, wie man einen effektiven Positionswurf im Basketball ausführen kann, und ermutigte sie, auch einmal einen Drei-Punkte-Wurf auszuprobieren. Abdulai Abaker, als wendig und schneller Point Guard der Schwenninger Mannschaft, legte den Fokus auf die Gruppentaktik im Spiel und feilte mit den Schülern am Pick and Roll, dem "Blocken und abrollen". In den letzten 20 Minuten der Trainingseinheit konnten sich die Oberstufenschüler in einem Spiel mit den beiden Profibasketballern austoben. Zum Abschluss gab es von Holger Rohde, dem Geschäftsstellenleiter der Wiha Panthers, lobende Worte an die Schüler für ihre gute Teamarbeit und darüber hinaus Freikarten für das Spiel der Wiha Panthers gegen den FC Bayern Basketball II München.