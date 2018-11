Schramberg Ein Ballon fliegt bis in den Raum Göppingen

Schramberg-Tennenbronn. Anlässlich 25 Jahre Kinderferienprogramm in Tennenbronn wurden vom Verein Bürger für Bürger alle Verantwortlichen der Vereine und Privatpersonen, die sich all die Jahre mit einer Veranstaltung am Ferienprogramm beteiligt haben, zu einem geselligen Dankeschön-Nachmittag ins katholische Gemeindehaus eingeladen.