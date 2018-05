Schramberg Eigentümer denken an offenen Protest

Die Planungsabsichten der Stadt würden an den tatsächlichen Bedürfnissen der Eigentümer sowie auch künftiger Nutzer vorbei gehen. Dies verdeutliche unter anderem, dass von den insgesamt 228 Gebäuden rund 125 nicht mehr als Ferienhaus genutzt werden. "Das zeigt mit großer Deutlichkeit, dass kein Bedarf für die von der Stadt beabsichtigte Fortschreibung des Ferienhausgebiets besteht." ­Der Trend gehe zum Wochenendhaus oder Dauerwohnen, so Gless.

Zur Erinnerung: Oberbürgermeister Thomas Herzog formulierte zwei Möglichkeiten, wie es mit dem Park weiter gehen könnte.

Erstens: Die Stadt weist den Park als reines Feriengebiet aus. Dann wäre eine Dauernutzung der Häuser nur noch im Bestandsschutz möglich. Bei einem Eigentumswechsel würde diese Regelung wegfallen und das Gebäude dürfte nur noch als Feriendomizil genutzt werden.

Zweitens: Der Park wird als Wohngebiet mit Sondernutzung ausgewiesen. Dies könnte noch mehr Dauerwohner zur Folge haben. Die bebauungsrechtlichen Vorgaben wären aber ebenfalls klar vorgegeben.

Vermietungsgesellschaft

Im Zuge der Stadtumgestaltung und der Pläne für die Landesgartenschau könnten die Dinge auf der Tennenbronner Höhe in Ordnung gebracht werden.

"Sollte es bei der Haltung der Stadt bleiben, wäre auch ein offener Protest zu den Hauptferienzeiten während der An- und Abreisezeiten nicht auszuschließen", so Gless. "Eigentümer könnten dann mit Transparenten an ihren Häusern und öffentlichen Kundgebungen auf ihr mit Füßen getretenes Recht auf freies Eigentum hinweisen."

Außerdem gebe es reichlich Stimmen, die schon jetzt einen "stillen, jedoch besonders effizienten, zeitlich befristeten Boykott der Ferienpark Tennenbronn Tourismus UG anstreben". In diese hätten viele der Eigentümer kein Vertrauen mehr.

Gless, Inhaber eines Immobilienservice-Unternehmens, kündigt auch an, dass sich "Privatvermieter neu formieren wollen und eine eigene Vermietungsgesellschaft mit einer starken Internetpräsens anstreben". Diese soll ihren Sitz vor Ort in Tennenbronn haben. "Dieser Schritt nimmt unter Eindruck der Gefährdung der Eigentumsrechte sehr klare Konturen an", so Gless.