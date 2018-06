Schramberg Eigensinniger Prophet steht dieses Jahr im Mittelpunkt

Von Dienstag, 28. August, bis Sonntag, 2. September, gibt es auf dem Gelände der evangelischen Kirche im Wittumweg wieder Spiele, Spaß und Action für alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Unter dem Thema "Der eigensinnige Prophet und der vielseitige Gott" setzen sich die Kinder spielerisch mit dem Leben des Propheten Jona, seiner Flucht vor Gott und mit Gott selbst auseinander.

Die Freizeittage beginnen um 10.30 Uhr mit einer Art Kindergottesdienst, in dem gemeinsam gesungen und ein Theaterstück angesehen wird. Im Anschluss wird das jeweilige Tagesthema in Kleingruppen vertieft.

Nach dem Mittagessen im Gemeindehaus stehen lustige Spiele, Bastelaktionen und ein Fest auf dem Programm. Der gemeinsame Abschluss endet um 17 Uhr wieder in der Kirche. Natürlich darf auch im 40. Jubeljahr das Geländespiel am Samstag mit verschiedenen Stationen nicht fehlen. Zum Abschluss wird am Sonntag, 2. September, 10 Uhr, ein Familiengottesdienst mit anschließender Siegerehrung des Geländespieles sowie Kaffee und Kuchen gefeiert.