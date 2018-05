Schramberg Eigensinniger Prophet im Mittelpunkt

Schramberg-Sulgen. Um den vielen Kindern von sechs bis zwölf Jahren wieder ein abwechslungsreiches Programm mit Theateraufführungen, Spielen und Mitmachaktionen bieten zu können, wird sich ein circa 40-köpfiges Betreuerteam insgesamt sechsmal treffen. Der Auftakt fand Ende April im Jugendkeller (Brenzsaal) in der Hohlgasse statt. Das Motto der 40. Dorffreizeit steht mit "Jona – Der eigensinnige Prophet und der vielseitige Gott" bereits fest. In der biblischen Geschichte geht es in wenigen Worte zusammengefasst darum, dass jemand (Jona) vor Gottes Auftrag wegläuft, im Bauch eines Wales landet und von diesem nach drei Tagen wieder ausgespuckt wird.

Diese abenteuerliche Geschichte soll wie in den Vorjahren in einem Theaterstück, das während der Dorffreizeit jeden Tag eine Episode vorsieht, den Kindern spielerisch erklärbar gemacht werden. "Über die Jona-Geschichte haben wir die Möglichkeit, mit den Kindern über ihre und unsere Vorstellungen von Gott ins Gespräch zu kommen", verrät Gemeindediakonin Rosaria Amato, die die Workshops leitet.

In der biblischen Geschichte gehe es um die wahren Hauptdarsteller, die nicht Jona oder die Bewohner von Ninive seien. Es sei Gott, der mehr als eine Rolle spiele, gleichzeitig Regisseur, Handelnder, Bestimmender und auch Retter sei. Gott zeige sich Jona in vielen verschiedenen Facetten, das mache das Ganze so spannend, schildert Amato, die ihre vierte Dorffreizeit vorbereitet. Sie ist bestens zufrieden, dass sich wieder sehr viele junge Menschen bereit erklärt haben, als Mitarbeiter die Kinder bei der Dorffreizeit in Gruppen zu betreuen. Meist sind dies Jugendliche, die in der Vergangenheit als Kind an der Freizeit teilgenommen haben und nun altersbedingt in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen.