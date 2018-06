Schramberg Eigener Song zum Raiffeisenjahr

Schramberg. Mit dem darauf enthaltenen Lied will Budick Ideen und Grundsätze der Genossenschaftsbewegung ("Hilfe zur Selbsthilfe" "Einer für alle – alle für einen") erneut ins Gedächtnis rufen, als Chance zur Besinnung in der heutigen Gesellschaft. "Ein Weckruf für die Menschheit zum Raiffeisen-Jubiläumsjahr 2018", schreibt Budick auf dem Cover der CD. Der Liedtext klage die aktuellen Missstände in der Welt an, spreche von menschlichen Tragödien wie Krieg, Terror, Hunger und konstatiere "Die Macht ist’s und das Geld". Der Song "The World First" sei gedacht als praktisches Beispiel, als Zeichen und Aufruf, durch gesammelte Spenden die Not zu lindern.

Der Liedtext stammt von Budick selbst, die Musik von Rudi Schäfer, der in Schramberg als Kirchenmusikdirektor in der katholischen Kirchengemeinde tätig ist. Die Interpreten kommen alle aus der Raumschaft Schramberg: Steffi Flaig (Gesang), Matthias Jakob (Keyboard und Klavier), Meinrad Löffler (Bass) und Ralf Reiter (Schlagzeug). In einem Aufnahmestudio in Villingen-Schwenningen wurde der Song aufgenommen. Die Kosten für das Einspielen der CD sponserte die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar.

Auch Andrack hat die CD