Schramberg Eigene Ideen und Impulse einbringen

Bereits eine Woche später, am Montag, 25. Juni, findet ein Stadtspaziergang im Stadtteil Waldmössingen statt. Um 18 Uhr ist Treffpunkt an der Kastellhalle. Das Thema "Blaues Band – Weiherwasen in Waldmössingen" bildet einen Schwerpunkt im Rahmenplan.

Anregungen aus der Einwohnerversammlung vom 11. April wurden laut Mitteilung bereits eingearbeitet. Nach dem Vortrag führt der Spaziergang durch den Erlebnisbauernhof zu den Sportanlagen und über die Dorfmitte zurück zur Kastellhalle. Auch dort können zum Abschluss mit den anwesenden Vertretern aus Politik und Verwaltung die Planung diskutiert und Fragen gestellt werden.

Bereits im Kalender vormerken sollte man sich laut Ankündigung den achten und vorerst letzten Stadtspaziergang am Montag, 9. Juli, mit dem Treffpunkt um 18.30 Uhr im Elisabetha-Glöckler-Saal, Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn. Hierzu erfolgt nochmals eine gesonderte Einladung über die Presse.