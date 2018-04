Schramberg Ehrungen von A bis Z

Schramberg. Wie der Oberbürgermeister in seiner Laudatio betonte, hätten Ziegler und Albrecht ihren 75. und 90. Geburtstag schon gefeiert, Hess stehe das 85. Wiegenfest noch bevor. Mit diesem Empfang im Rathaus solle die Lebensleistung der drei engagierten Bürger und Kommunalpolitiker gewürdigt werden. Sie hätten sich für das Gemeinwohl in der Stadt in besonderer Weise verdient gemacht.

Unzählige Male seien sie hier ein- und ausgegangen, machten sich für wegweisende Projekte stark und wirkten an zahllosen Beschlüssen mit. Albrecht sei einem Bericht des Schwarzwälder Bote zufolge in Waldmössingen ein "Original" und "bekannt wie ein bunter Hund". Der Spitzname "D’r Presse" führe darauf zurück, dass er fast ein halbes Jahrhundert Berichterstatter für unsere Zeitung war. Langeweile sei bei ihm nie aufgetreten, man habe ihn bei nahezu jeder Versammlung und Veranstaltung in Waldmössingen angetroffen.

Kreativer Querdenker