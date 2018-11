Schramberg Ehrungen, Musik und lustige Beiträge

Schramberg-Sulgen/Hardt. Vorsitzender Thomas Brüstle freute sich im Gasthaus Grüner Baum in Hardt über den guten Zuspruch und stellte den Besuchern eine paar unterhaltsame Stunden in Aussicht. Brüstle erinnerte an die Hallenradsport-Weltmeisterschaften in Dornbirn/Österreich, wo einige "Edelweißler" die deutsche Mannschaft als Schlachtenbummler unterstützten und mit ihr den Titel feierten.

Ein sportliches Großereignis gab es auch in Sulgen. Der RVE richtete im Dezember 2017 die Kreis- und Bezirksmeisterschaften in der Festhalle aus. Bevor die Fasnet dem Wagenbauerteam viel Arbeit beim Umzugswagen bescherte, brachten sich die aktiven Radballer bei einer Regelkunde auf den neuesten Stand. Mit "Shaun das Schaf" erfreuten die Radler bei Umzügen in Sulgen, Schramberg und Heiligenbronn vor allem Kinder. Eine gute Resonanz erfuhr die Fahrradbörse in der Festhalle, die sich zu einer festen Größe im Terminkalender des Vereins entwickelt hat. Bei einem Trainingstag im März hatten Eltern des RVE-Nachwuchses Gelegenheit, sich aufs Rad zu setzen und ein paar Runden zu drehen.

Beim Altersgildetreffen in Waldmössingen waren die Sulgener sehr zahlreich vertreten und kehrten mit dem Stärke-Pokal zurück. Gleich dreimal hatten Mitglieder des RVE bei Hochzeiten einen Grund zu feiern und standen Spalier. Bei der Sportlerehrung des Schwarzwälder Boten und der Kreissparkasse Rottweil erreichte das Radball-Zweitliga-Duo Manuel Ehrmann/Lukas Oehler den zweiten Platz. Kräftig in die Hände gespuckt werden musste beim dreitägigen Gartenfest auf der Doldwiese, um die vielen Gäste zu bewirten. Zwei schöne und gesellige Tage verbrachten 30 Vereinsmitglieder beim Ausflug ins Elsass.