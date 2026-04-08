Schramberg ehrt Mitarbeiter: 25 und 40 Jahre im Dienst
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Von links: Leiterin der Gärtnerei Sanja Mutz, Personalratsvorsitzender Marco Vizzi, Martin Maier, Bauhofleiter Steffen Auber, Robert Schrempp, Fachbereichsleiter Bent Liebrich und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr Foto: Stadtverwaltung

Martin Maier und Robert Schrempp stehen seit Jahrzehnten im Dienst der Schramberger Stadtverwaltung. Beide prägten ihre Arbeitsbereiche über viele Jahre hinweg.

Die Stadtverwaltung Schramberg hat zwei langjährige Mitarbeiter für ihre Verdienste geehrt. Im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins im Rathaus würdigten die jeweiligen Vorgesetzten gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und dem Personalratsvorsitzenden Marco Vizzi ihre langjährige Arbeit für die Stadt Schramberg. Geehrt wurden Martin Maier für 25 Jahre und Robert Schrempp für 40 Jahre. Mit der Ehrung dankte die Stadt beiden Jubilaren für ihre Treue und ihre verlässliche Arbeit.

 

25 Jahre beim Bauhof

Martin Maier, ausgebildeter Landmaschinenmechaniker, arbeitet seit 2001 beim städtischen Bauhof. In diesem Jahr feiert er sein 25-jähriges Dienstjubiläum. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er die Arbeit des Bauhofs und trägt dazu bei, dass die vielfältigen Aufgaben im Stadtgebiet zuverlässig erledigt werden.

40 Jahre in der Stadtgärtnerei

Auf 40 Jahre bei der Stadt Schramberg kann Robert Schrempp zurückblicken. In vier Jahrzehnten bei der Stadtgärtnerei prägte der ausgebildete Zierpflanzengärtner besonders die Arbeit im Park der Zeiten und in der Baumpflege. Mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung begleitete er die Entwicklung dieser Bereiche über viele Jahre hinweg maßgeblich, heißt es in einer Mitteilung.

 