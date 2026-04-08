Schramberg ehrt Mitarbeiter: 25 und 40 Jahre im Dienst

1 Von links: Leiterin der Gärtnerei Sanja Mutz, Personalratsvorsitzender Marco Vizzi, Martin Maier, Bauhofleiter Steffen Auber, Robert Schrempp, Fachbereichsleiter Bent Liebrich und Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr Foto: Stadtverwaltung Martin Maier und Robert Schrempp stehen seit Jahrzehnten im Dienst der Schramberger Stadtverwaltung. Beide prägten ihre Arbeitsbereiche über viele Jahre hinweg.







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Die Stadtverwaltung Schramberg hat zwei langjährige Mitarbeiter für ihre Verdienste geehrt. Im Rahmen eines gemütlichen Beisammenseins im Rathaus würdigten die jeweiligen Vorgesetzten gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und dem Personalratsvorsitzenden Marco Vizzi ihre langjährige Arbeit für die Stadt Schramberg. Geehrt wurden Martin Maier für 25 Jahre und Robert Schrempp für 40 Jahre. Mit der Ehrung dankte die Stadt beiden Jubilaren für ihre Treue und ihre verlässliche Arbeit.