Schramberg Ehrliche Kommunalpolitik, die Antworten und Lösungen anbietet

"Zentrales Thema" im Haushalt ist für die Fraktionsvorsitzende der Komplex Bildung. "Wir sind glücklich darüber, dass wir nach drei Jahren endlich beim Don-Bosco-Kindergarten zum Ziel gekommen sind." Witkowski plädierte dafür, dass Kindertagesstätten grundsätzlich kostenfrei sein sollten. Sie bezeichnete alle Investitionen in die Schulen als "dringend notwendig".

Beim Thema Freibad warb Witkowski um das Vertrauen der Bürger: "Sie haben unser Wort, dass wir das Freibad nach der Sanierung auch wieder eröffnen werden."

Es müsse aber auch gelingen, bestehende Erholungs- und Freizeitanlagen wie die Spiele-Golf-Anlage in Tennenbronn oder den Berneckstrand zu pflegen und mit Leben zu füllen.

Ihre Fraktion halte ein Klimaschutzkonzept für Schramberg spätestens im Jahr 2020 für "zwingend notwendig" und freue sich über die "lebhafte Diskussion zur Windkraft". Witkowski: "Wenn wir nicht offen sind für die Planungen, werden wir das Nachsehen haben."

Der Hangrutsch bei der Schilteck hinterlasse die Frage, ob und wie solche Erdlawinen verhindert werden können. Zum Thema Zusammenleben in Schramberg sagte sie: "Eines weiß ich sicher, Stadtteile über andere zu stellen und in erster Linie an sich selbst zu denken, hilft uns nicht weiter."