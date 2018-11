Schramberg Ehrenamt als Fundament

Schramberg-Tennenbronn. Gemeinsam wolle man verdiente Mitmenschen würdigen und auszeichnen, die viele öffentliche Aufgaben ganz selbstverständlich übernehmen, begrüßte Ortsvorsteher Lutz Strobel viele Ehrenamtliche, Ortschaftsräte und Vertreter von Vereinen.

Man wolle zeigen, dass ehrenamtliche Arbeit wichtig ist und höchste Anerkennung verdient. Das Ehrenamt habe viele Namen und Gesichter, sei in der Nachbarschaft zu finden, in Vereinen, in der Kirche, in Selbsthilfegruppen, in Verbänden und bei Rettungsdiensten. Gemeinsam sei allen, dass "ehrenamtlich Tätige immer für andere Menschen da sind".

Ehrenamt sei das Fundament, ohne das viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens nicht funktionierten. Menschlichkeit, Zuwendung, ein offenes Ohr für andere – das sind Dinge, die nicht staatlich verordnet werden können, so der Ortsvorsteher.