Schramberg Durch den Winterwald zum Wagnerstein

Wie im Vorjahr, als die Tradition neu aufgegriffen wurde, kamen etwa 40 Wanderfreudige, darunter zehn Kinder, zum Treffpunkt am Samstag bei Kerstin und Thomas Bösinger.

Bevor die vielseitig mit Leuchten ausgerüstete Wanderschar sich bei Einbruch der Dunkelheit auf den etwa vier Kilometer lange Strecke bis zum Gasthaus Hutneck aufmachte, gab’s zur Stärkung eine Bratwurst und heiße Getränke. Auf halber Strecke, beim Wagner-Stein im winterlichen Feurenmooswald, wurde ein Zwischenstopp eingelegt, bei dem sich die Spaziergänger am "gedeckten Tisch" mit Glühwein und Punsch innerlich und am Lagerfeuer äußerlich erwärmen konnten. Dazu gab es noch selbst gemachtes Gebäck.

Nach rund einer Stunde wurde der gemütliche Marsch bei leichten Plusgraden bis zur Hutneck fortgesetzt. Dort warteten bereits weitere Schönbronner, die aus zeitlichen oder gesundheitlichen Gründen nicht an der Wanderung teilgenommen hatten. Noch lange saß die Gruppe in geselliger Runde beisammen, bis sie sich getrennt auf Schusters Rappen und per Auto auf dem Heimweg machte.