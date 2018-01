Schramberg Droht erneut Straßensperrung im Bernecktal?

Im derzeit immer noch gesperrten Park der Zeiten soll sich die Lage am morgigen Samstag hingegen entschärfen. Dort will die Stadt zwischen 8 und 14 Uhr abschließend Bäume sichern. Deshalb ist in dieser Zeit der Bereich der Bushaltestelle "Realschule" in der Schillerstraße teilweise gesperrt. Die Verkehrsbehinderung werde auf ein umgängliches Maß beschränkt, heißt es dazu von der Stadtverwaltung. "Nach den Baumsicherungsmaßnahmen am kommenden Samstag ist der Park wieder komplett zugänglich", teilt sie auf Nachfrage mit.

Auch für den stark beschädigten Mammutbaum gebe es demnach Hoffnung. Der Reststamm bleibe erhalten, da er standsicher sei. Zudem bestehe die Möglichkeit, "dass sich der Stamm als Fragment neu regeneriert".

Wald- und Wanderwege

Keine Entwarnung gibt es auf den zahlreichen Wald- und Wanderwegen in Schrambergs Umgebung. "Beim Betreten des Waldes ist nach wie vor Vorsicht geboten", warnt Tennenbronns Revierförster Jürgen Obergfell. Er habe sich in der kurzen Zeit noch keinen vollständigen Überblick verschaffen können. Weiterhin seien Waldbesucher auf eigene Gefahr hin unterwegs. Obergfell betont, dass Absperrungen unbedingt zu beachten seien. Das gebiete nicht nur das Landeswaldgesetz, sondern auch die mögliche Lebensgefahr. Dennoch hielten sich nicht alle daran.