Schramberg. Im Bereich des DRK-Ortsvereins Schramberg (Stadt mit allen Stadtteilen, Hardt, Mariazell und Locherhof) findet am Samstag, 29. September, wieder eine Altkleidersammlung statt. Wie in den Vorjahren garantiert das Deutsche Rote Kreuz die Abholung der Kleiderspenden, sofern diese bis 8 Uhr in den Sammelsäcken am Straßenrand bereitgestellt werden. Leere Sammelsäcke können ab sofort bei folgenden Stellen abgeholt werden: In Schramberg bei der Bürgerinformation im Rathaus, Bäckerei Brantner im Spittel und der DRK-Geschäftsstelle im Grafenweg. In Sulgen gibt es sie bei der Bäckerei Storz, Edeka-Markt Lustig, bei den Portierhäusern der Firmen Kern-Liebers, Schweizer, Haas und im Bürgerbüro. In Heiligenbronn sind sie erhältlich bei der Filiale der Kreissparkasse im Kloster, in Waldmössingen bei der Bäckerei Brantner, in Hardt bei Nah-und-Gut-Hammer und der Bäckerei Menrad, in Mariazell bei Mode Preuss und im Dorfladen sowie in Locherhof bei der Land-Bäckerei Geiger.