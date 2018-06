Schramberg Dritter Platz für Lilith und Maya

Schramberg-Tennenbronn. Ebenso wurde der Streifen zweier ehemaliger Medienwerkstättlerinnen, Lilith Jörg und Maya Fiedler aus Tennenbronn, nominiert und stand somit in unmittelbarer Konkurrenz.

So reiste die Gruppe am vergangenen Samstag gemeinsam nach Hamburg. Am Nachmittag fand in den Zeise-Kinos im Stadtteil Altona die Präsentation aller neun Filme, die es in die Endrunde geschafft hatten, auf dem Programm. Das Jubiläumsfestival stand in diesem Jahr unter dem Motto "Fantasia". "Sie sind unsere treuesten Gäste der vergangenen Jahre, reisen weither aus Süddeutschland an, um bei uns zu sein und reichen immer wieder fantastische und schöne Filme ein", so die Begrüßung von Lina Paulsen, eine der Kuratorinnen des Festivals.

Zuerst wurde der aktuelle Film Mathezauber von Teresa Birkenstock, Max Grießhaber, Julian Kuhlmey und Lea Waller, die mit ihrem jüngsten Film erst kürzlich für Schlagzeilen sorgten, auf der großen Kinoleinwand gezeigt.