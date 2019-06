Schramberg Dritter Kandidat für Rathaus-Chefsessel

Er habe schon länger nach einer politischen Weiterentwicklung gesucht, sagt der 46-Jährige Caroli im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Und Schramberg passe für seine Bewerbung aus mehreren Gründen. Er sei bislang stark in Villingen-Schwenningen verwurzelt, dort auch seit 2015 Mitglied der FDP und stellvertretender Kreisvorsitzender. Schramberg liege nicht ganz so weit weg, sagt Caroli, und nachdem ihn mehrere Kandidierende der Gemeinderatswahl verschiedener Listen aus Schramberg angefragt hätten, ob er nicht seinen Hut in den Ring werfen wolle, da habe er zugesagt. "Ich habe richtig Lust darauf", bekundete er. Insgesamt habe er nämlich festgestellt, dass vieles in seiner politischen Überzeugung zu dem passe, was die einzelnen Listen zur Gemeinderatswahl gefordert hätten.

Schon immer politisch interessiert

Bei seiner bisherigen politischen Laufbahn im Nachbarkreis wolle er auch nichts verbergen, sagt der 46-Jährige. Er sei schon immer politisch sehr interessiert gewesen, dann 2013 in die AfD in der Doppelstadt mitgegründet und in Villingen-Schwenningen als Gemeinderat gewählt worden. Allerdings habe er dann schnell bemerkt, dass der Kurs der AfD in eine Richtung gelaufen sei, die ihm persönlich nicht gepasst habe – und sich dann entschieden auszutreten und sich dort zu engagieren, wo er eher seine politische Richtung sehe – in der FDP. Sein erreichtes Stadtratsmandat habe er allerdings nicht aufgegeben, auch um zu verhindern, so betont Caroli (wir berichteten), dass aus AfD-Reihen ein Nachrücker einziehe.