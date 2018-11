Schramberg Dreistündige Liveshow

Schramberg. Die mehrfach preisgekrönte Band Garden Of Delight (GOD) aus dem ZDF-Fernsehgarten feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Dazu hat die Band ihre beiden Jubiläumsalben "Gods in Motion – Chapter one" und "Chapter two" veröffentlicht, welche die Bandbreite der Musiker widerspiegelt. Die Band spielt am Samstag, 17. November, ab 20.30 Uhr im "Bruckbeck".