Schramberg Drei oder vier Wecken?

Zuerst zogen die Narren aus Schramberg zum Klang des Narrenmarschs ein und verteilten ihre Brezeln und Süßigkeiten an die singenden Gäste. Eine Besonderheit gibt es bei den Göttelbachern: Hier werden zusätzlich von Rita Nagel selbst gebackene Fasnetsküchle verteilt.

Doris Kiefer und Olga Urbach zeigten in einem Sketch, was passieren kann, wenn es in einer Bäckerei beim Kauf von drei Wecken ein vierten umsonst dazu gibt, die Kundin aber nur drei möchte. Kaum vorstellbar, was aus einer solchen Situation heraus für Dialoge entstehen.

Nicht wegzudenken bei der Göttelbacher Fasnet sind die Tratschweiber, dargestellt von Silvia Mauch und Jutta Kuhn, die unterhaltend die kleineren und größeren Missgeschicke der Mitglieder zum Besten gaben. Einen Sketch über einen doch etwas ungehobelten Kellner führten Franziska und Richard Hettich auf, bevor dann von Olga Urbach ein Vortrag folgte, in dem sie beschrieb, wie sie bei einem Besuch im "Lady Rose" auf bisher unbekannte Unternehmungen ihres Ehemannes in diesem Etablissement aufmerksam wurde.