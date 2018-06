Schramberg Drei Meisterteams beim TTC

Folgende Spieler sollen in der Saison 18/19 den Klassenerhalt in der stärker werdenden Bezirksliga schaffen: Daniel Reswich, Dirk Rettenmaier, Guido Seckinger, Axel Kaiser, Francisc Pasc, Peter Bellgardt und auch Gerold Fleig, der als Nummer eins in der Dritten aufgestellt wird. Dirk Rettenmaier fungiert als neuer Kapitän.

Mannschaftsführer Dietmar Schote konnte ebenfalls Erfreuliches von "Sulgen 3" verkünden: Als Aufsteiger erreichte man den vierten Platz mit 21:15 Punkten.

Auch er musste elf Spieler einsetzen und erwähnte die guten Einzelbilanzen von Gerold Fleig (9:3), dem 17-jährigen Anselm Pfaff (11:2) und Edeljoker Dirk Nyitrai (7:1). Auch der 19-jährige Daniel Kopp (6:4) zeigte sein Potenzial für die Zukunft. Die Dritte wird zukünftig wie folgt aussehen: Gerold Fleig, Anselm Pfaff , Daniel Kopp, Dietmar Schote, Dirk Nyitrai und Markus Schmid. Dietmar Schote bleibt Kapitän.

Auch die vierte Mannschaft des TTC kann mit ihrem dritten Platz in der Kreisliga C1 (23:9 Punkte) sehr zufrieden sein, wenn auch der Vizemeistertitel nur um zwei Punkte verfehlt wurde. Kapitän Tino Vischer konnte insbesondere bei zwölf eingesetzten Spielern die tolle Bilanz von Dirk Nyitrai (8:0) lobend erwähnen.

Das Team "Sulgen 4" wird in der Saison 18/19 so aussehen: Fritz Eschle, Igor Deiwald, Benedict Gräf, Helfrid Behnisch, Tino Vischer, Alexander Rothfuß, Timo Rothfuß, Tobias Kasenbacher, Karl-Heinz Günnewig, Nadja Huber, Felix Janson, Leon Kohr (Jugend) Uschi Lamarta-Huber und Gaby Moosmann. Jugendleiter Igor Deiwald wird nach dem Aufstieg sein U18-Team in der Landesklasse starten lassen (Anselm Pfaff, Jonas Öhler, Leon Kohr, Pascal Herzog, Elias Ginter) und eine Schülermannschaft neu melden.

In der Seniorenrunde platzierten sich die zwei Sulgener Teams auf die Plätze vier in der Bezirksliga (Senioren I) und eins in der Bezirksklasse Gr. 1 (Senioren II). In der neuen Spielrunde wird aber nur noch eine Seniorenmannschaft gemeldet, die mit Kapitän Peter Bellgardt in der Bezirksliga antreten wird.

Am Freitag, 15. Juni, will der TTC die alte Saison mit einer zünftigen Aufstiegsfeier im Aichhalder "Loch-8-Haus" abschließen.