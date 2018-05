Schramberg Drei Helfer werden Rettungssanitäter

Beim Jugendrotkreuz sind 15 Jugendliche aktiv, die auch bei den Blutspendeterminen unterstützen. Eine Gruppe von Zwölf- bis 20-Jährigen war an einem Wochenende in einem DRK-Lager in Wart in Österreich, erinnerte Jugendleiter Frank Kösling an spannende Spiele. Zwei Gruppen mit 30 Teilnehmern sind in der Seniorengymnastik aktiv.