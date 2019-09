Schramberg Drehleiter unterstützt bei medizinischem Notfall

Das eingespielte Team der Abteilung Schramberg fuhr den Rettungskorb der Drehleiter bis an das betreffende Fenster aus. Am Rettungskorb war an einer Spezialhalterung eine "Schleifkorbtrage" befestigt. Auf dieser wurde die erkrankte Person sicher heruntergebracht und dort auf die Krankentrage eines Rettungswagens des DRK umgebettet.