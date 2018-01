Schramberg Dorfkinder sind aus gutem Holz

So füllten Pechbrenner-Hexen und Rindehansel aus Halbmeil, heimische Erzknappen und Galgenbühl-Hexen aus Marschalkenzimmern die Bühne. Die zeigten dann auch ihren schaurigen Hexentanz auf dem Galgenberg. Märchenhafter war der Tanz der "Hola Chicas" zu Pocahontas, der Tochter eines Indianerhäuptlings. Das junge Ballett der Pfrieme-Stumpe von Denise und Jeanette spuckte zur Zugabe in die Hände. Die Sparmaßnahmen in Altersheimen zeigten die "Lotus-Blüten" der Narrengilde als krassen Gegensatz zu ihrem duftigen Namen. Da konnte man noch besser verstehen, dass die Mädels von "Jumping the next generation" vom AV Hardt nur einfach leben und dabei auch mal die Kontrolle verlieren wollten bei "Loose Control".

Die Chrom-Nickel-Kupfer-Band aus Gengenbach intonierte Guggenmusik mit selbst gebauten Instrumenten. Da war echtes Edelmetall zu hören – und das auch mit solistischen Einlagen. Das Ballett der Pfrieme-Stumpe regte danach die Alcaputtis der Erzknappen zu ihrer fetzigen Tanzmusik an – Dorfkinder sind eben aus gutem Holz.