Schramberg Donnernder Applaus, aber auch ein paar Tränen werden vergossen

Im urbanen Outfit zeigten sich "Jumpin’ the next generation" aus Hardt, die mit ihrem Hip-Hop-Tanz eine unglaublich ausgefeilte Schrittfolge und Akrobatik zeigten. Am Ende gab es aber viel Trauer: Die Leiterin der Gruppe, Sarah Moosmann, gibt ihr Amt aus zeitlichen Gründen ab. Doch der Abgang hatte es in sich, wurden "Jumpin’ the next generation" doch mit einem donnernden Applaus von der Bühne verabschiedet. Anschließend war sprichwörtlich der Teufel los, als die Tanzgruppe der Hardter Steinreute-Teufel ihr Können zeigten. Melina Reuss und Nadja Schondelmaier hatten für das Einüben der Choreografie ganz Arbeit geleistet. Der Tanz wurde erstmals beim Hardter Showtanzabend präsentiert und hatte hier seine zweite Auflage.