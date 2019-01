Schramberg Doch kein Gaststätten-Vakuum an der Fasnet?

Uli King ist guten Mutes. Er rechnet damit, dass vom Fasnetssamstag bis zum Fasnetsdienstag die Braustube Schraivogel, seit Jahrzehnten ein zentraler Ort der Schramberger Gaststättenfasnet, geöffnet sein kann. Seit 1. Januar ist das Gasthaus nämlich geschlossen, nachdem die Gastwirte Bärbel Bajerke und Markus Laub ihrer Pachtvertrag nicht verlängert hatten.

"Wir ziehen alle an einem Strang", sagt King und meint damit den Eigentümer, die bisherigen Betreiber und sich selbst als Vorsitzenden der Burgstraßen- und Brestenbergvereinigung, sowie als Schützenmeister der Schützengesellschaft Schramberg. Wie es ist, eine Fasnetsgaststätte und damit auch etwas Heimat zu verlieren, das haben die Burgsträßler erst jüngst mit der Schließung der "Schönen Aussicht" vor rund zwei Jahren leidvoll erfahren.

Mit den Schützen werde er noch reden, sagt King, aber schon alleine nach Gesprächen mit den Burgsträßlern ist er "zu 70 Prozent" zuversichtlich, dass die gastronomische Fasnetshochburg im südlichen Teil der Fußgängerzone mit eigenem Personal zu stemmen sei. Die bisherigen Betreiber hätten zudem zugesagt, mitzutun, was auch vom Eigentümer des Lokals, Martin Kopp, positiv aufgenommen worden sei, wie er so bestätigt. In einem gemeinsamen, konstruktiven Gespräch sei der Rahmen abgesteckt worden, in welchem die übergangsweise Wiederinbetriebnahme der "Braustube" erfolgen könne. Dabei seien die Vorstellungen des Eigentümers hinsichtlich Miete, Versicherung, Kaution und anschließender Reinigung besprochen worden – schließlich sei die endgültige Frage nach der Realisierung lediglich im Thema "Personal" begründet, versichert King. Und hier hofft er ziemlich bald auf abschließende Klarheit. Während er für die Küche bereits mehrere geeignete Kräfte gefunden habe, die das Projekt mitstemmen würden, müsse er jetzt noch genügend Bedienungspersonal finden, das das große Unterfangen an Fasnet auch unterstützte. Immerhin gelte es, an den vier Fasnetstagen jeweils 16 Stunden Öffnungszeit zu realisieren.