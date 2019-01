Schramberg Dirigentin führt Sänger zu neuen Höchstleistungen

Die Vorsitzende Gabriele Wolfgarten eröffnete die Versammlung. Ihr besonderer Gruß galt Dirigentin Ute Haas-Woelke. Nach der Bekanntgabe der Tagesordnung und der Totenehrung erfolgten die Jahresberichte.

Schriftführerin Sibylle Peter erinnerte besonders an die Aufführung der Missa Brevis von Jacob de Haan am Patrozinium, bei der einiges an Probenarbeit zu leisten war und die dank der großen Zuversicht und Geduld von Dirigentin Ute Haas-Woelke zu einem großen Erfolg wurde. Auch die Auftritte bei den restlichen kirchlichen Anlässen wurden nochmals in Erinnerung gerufen.

Kassierer Herbert Kaltenbacher konnte einen guten Kassenstand vermelden. Eduard Kopp als Sprecher der Kassenprüfer bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung. Beide erhielten von der Vorsitzenden ein kleines Geschenk für ihre geleistete Arbeit.