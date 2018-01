Schramberg. Der samstägliche Schramberger Wochenmarkt auf dem Rathausplatz wird um einen weiteren Stand bereichert. So wird erstmals am kommenden Samstag, 13. Januar, eine Konditorin auf ein Angebot besonders mit Dinkelbackwaren setzen. Darüber hinaus wird, wenn die derzeitigen Gespräche des Marktmeisters erfolgreich verlaufen, ab einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr an einem zusätzlichen Stand ein Bäcker Holzofenbrot anbieten.